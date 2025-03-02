Nevşehir'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Nevşehir'de yol kenarındaki bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Nevşehir'de yol kenarındaki bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Serhat Erdoğan'ın (21) kullandığı 01 BAL 477 plakalı motosiklet, Nevşehir-Niğde kara yolu Güvercinlik köyü yakınında yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kontrolde Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemenin ardından sürücünün cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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