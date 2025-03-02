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        Nevşehir'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Nevşehir'de yol kenarındaki bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 12:06 Güncelleme: 02.03.2025 - 12:06
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        Nevşehir'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Nevşehir'de yol kenarındaki bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Serhat Erdoğan'ın (21) kullandığı 01 BAL 477 plakalı motosiklet, Nevşehir-Niğde kara yolu Güvercinlik köyü yakınında yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kontrolde Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        İncelemenin ardından sürücünün cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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