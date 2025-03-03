Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de silah ve uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Nevşehir'de düzenlenen silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:30 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de silah ve uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Nevşehir'de düzenlenen silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, A.A, A.B, C.Ö, D.T, Y.G, T.Y, M.B, A.H. ve M.G. yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 64 gram sentetik uyuşturucu, 353 uyuşturucu hap, hassas terazi, 12 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, kalem görünümlü tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 47 tabanca şarjörü, 209 tabanca ve tüfek parçası, 1086 tabanca fişeği, 180 av tüfeği fişeği, 44 gram barut, 13 kesici alet, 12 fişek dolum aparatı, havalı tüfek, havalı tabanca, tüfek dürbünü ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. D.T. ve A.H. ise çıkarıldıkları adliyede, sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        Rubio: Putin'i müzakereye ikna etmek en önemli yol
        Rubio: Putin'i müzakereye ikna etmek en önemli yol
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        "Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz"
        "Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz"
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Kaza üzerine kaza! Hamile kadının trajik sonu!
        Kaza üzerine kaza! Hamile kadının trajik sonu!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        Asırlar sonra gün yüzü gördü
        Asırlar sonra gün yüzü gördü
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        "Mağarada daha huzurluydum! Bol oksijenli mükemmeldi!"
        "Mağarada daha huzurluydum! Bol oksijenli mükemmeldi!"
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        "Ne diyorsa doğrudur"
        "Ne diyorsa doğrudur"

        Benzer Haberler

        Yıldız halterciler, Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında madalya hedefliyor
        Yıldız halterciler, Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında madalya hedefliyor
        Nevşehir'de TÜGVA'nın İhtisas Akademi Projesi kapsamında program düzenlendi
        Nevşehir'de TÜGVA'nın İhtisas Akademi Projesi kapsamında program düzenlendi
        Nevşehir'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Nevşehir'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Emeklilikten sonra hayalinin peşinden koşup turist rehberi oldu
        Emeklilikten sonra hayalinin peşinden koşup turist rehberi oldu
        Nevşehir'de iftara yetişemeyen sürücülere su ve hurma ikram edildi
        Nevşehir'de iftara yetişemeyen sürücülere su ve hurma ikram edildi
        Nevşehir merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
        Nevşehir merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı