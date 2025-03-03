Nevşehir'de silah ve uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. D.T. ve A.H. ise çıkarıldıkları adliyede, sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 64 gram sentetik uyuşturucu, 353 uyuşturucu hap, hassas terazi, 12 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, kalem görünümlü tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 47 tabanca şarjörü, 209 tabanca ve tüfek parçası, 1086 tabanca fişeği, 180 av tüfeği fişeği, 44 gram barut, 13 kesici alet, 12 fişek dolum aparatı, havalı tüfek, havalı tabanca, tüfek dürbünü ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.

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