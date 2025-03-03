Avanos'taki komşuları Edip Akbayram'ı anlattı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında yaşamını yitiren sanatçı Edip Akbayram'ın Nevşehir'in Avanos ilçesinde evinin bulunduğu "Edip Akbayram Caddesi" sessizliğe büründü.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk müziğinin usta ismi Akbayram'ın vefat haberi ilçedeki komşularını üzdü.

Bazı komşuları, Akbayram'ın yaklaşık 25 senedir yaşadığı ve kendi adını taşıyan caddedeki evin önünde bir araya geldi.

Sanatçının kapı komşusu Gülseren Tokmak, AA muhabirine, Akbayram'ın kış mevsimini İstanbul'da geçirdiğini, yılın geri kalan tüm aylarında ise ilçede yaşadığını söyledi.

Akbayram'ın mart sonunda ilçeye gelmesini beklediklerini ancak vefat haberiyle büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Tokmak, "Çok iyi komşuydu. Yeri cennet olsun, kaybettik gitti. Hiç beklemediğimiz bir durumla karşılaştık. Yazın burada olacak diyorduk ama olmadı." dedi.

Aynur Örmen ise ilçe halkı ve komşuları olarak büyük üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, "İstanbul'a giderken komşu olarak anahtarını bize bırakıyordu. O bizim babamız gibiydi." diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Osman Yetişen de ilçe halkının Akbayram'ı unutmayacağını belirterek, "Edip ağabeyi sık sık ziyaret ederdik. Sanatçıdan ziyade mahalle sakinimizi kaybettik. Mahalle sorunlarıyla ilgili kendisiyle konuşurduk. Hayranları kendilerine ulaşamadığında bana ulaşıyordu. Mektupları bana gelirdi, ben de kendisine iletirdim. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.