Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de otomobiliyle yol kenarındaki yayalara çarpan sürücü hakim karşısında

        Nevşehir'de otomobille çarptığı bir çocuğun ölümüne, birinin de yaralanmasına neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:16 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de otomobiliyle yol kenarındaki yayalara çarpan sürücü hakim karşısında
        ABONE OL

        Nevşehir'de otomobille çarptığı bir çocuğun ölümüne, birinin de yaralanmasına neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı.

        Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.S.K, kazada yaralanan Ekrem Korkutmaz, yaşamını yitiren 17 yaşındaki Tuğrul Arda Teryaki'nin annesi Tuğba ile babası Önder Teryaki ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık İ.S.K. savunmasında, babasına ait araçla yolda ilerlediği sırada virajı alamayarak savrulduğunu iddia etti.

        Saatte yaklaşık 70 kilometre hızla giderken aydınlatmalardan dolayı keskin sola dönüşü fark etmediğini öne süren İ.S.K, "Hava yastıkları açılınca kaza yaptığımı anladım. Alkollü değildim, pişmanım ve üzgünüm." dedi.

        Kazada yaralanan Korkutmaz ise arkadaşı Tuğrul Arda ile cami avlusundan çıkıp yürüdükleri sırada hızla gelen aracın arkadaşına ve kendisine çarptığını anlattı.

        Arda'nın 15-20 metre uzağa savrulduğunu savunan Korkutmaz, "Araç kullandığım için hızının saatte 140 kilometre civarında olduğunu tahmin ediyorum. Şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

        Anne Tuğba Teryaki de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "17 yıllık emeğim heba oldu. Çocuğumu temizlik işlerinde çalışarak büyüttüm. Tüm hayallerimiz yıkıldı. Adalete güveniyorum." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, kazaya karışan aracın hız tespitinin raporlanması ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Anne Teryaki, duruşmanın ardından gazetecilere, sanığın tutukluluk halinin devam etmesinden dolayı memnun kaldığını dile getirerek, "Ben sahuru evlatsız yapıyorum, onlar da evlatsız yapacak. Adalete güveniyordum çok şükür doğru karar verildi. Devamında da inşallah doğru kararlar çıkacak." şeklinde konuştu.

        Nevşehir'de İ.S.K. idaresindeki 50 AK 703 plakalı otomobil, 11 Ocak'ta Raşitbey Mahallesi Akın Sokak'ta kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen Tuğrul Arda Teryaki ile Ekrem Korkutmaz'a çarpmıştı. Yaralanan Teryaki ve Korkutmaz, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

        Daha sonra Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Teryaki, 14 Ocak'ta yaşam mücadelesini kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bakan Yerlikaya'dan Ece Gürel açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan Ece Gürel açıklaması
        Beşiktaş'ta kahreden kaza! Glasgow Rangers taraftarı öldü! O anlar kamerada!
        Beşiktaş'ta kahreden kaza! Glasgow Rangers taraftarı öldü! O anlar kamerada!
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        "Cenazeme gelmeyecek"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Trump'ın müttefikleri Zelenskiy'nin muhalifleriyle görüştü mü?
        Trump'ın müttefikleri Zelenskiy'nin muhalifleriyle görüştü mü?
        Tarihi imzalar atıldı
        Tarihi imzalar atıldı
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım

        Benzer Haberler

        NEVÜ'de "Yeşil Mutabakat ve Gençlik" konferansı düzenlendi
        NEVÜ'de "Yeşil Mutabakat ve Gençlik" konferansı düzenlendi
        Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Nevşehir'de sanatçı Edip Akbayram için vefa yürüyüşü
        Nevşehir'de sanatçı Edip Akbayram için vefa yürüyüşü
        Sanatçı Edip Akbayram için Avanos'taki evinin önünde anma etkinliği düzenle...
        Sanatçı Edip Akbayram için Avanos'taki evinin önünde anma etkinliği düzenle...
        Avanos'taki komşuları Edip Akbayram'ı anlattı
        Avanos'taki komşuları Edip Akbayram'ı anlattı
        Nevşehir'de silah ve uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Nevşehir'de silah ve uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı