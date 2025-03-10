Nevşehir'de kadın terzi 33 yıldır mesleğini severek yapıyor

Nevşehir'de 46 yaşındaki kadın terzi Şenay Deringöl Temizyürek, mesleğini 33 yıldır severek sürdürüyor.

Babasının yönlendirmesiyle 1992 yılında 4 kız kardeşiyle birlikte kentteki bir konfeksiyon atölyesinde mesleğe başlayan Temizyürek, bir süre önce 2000 Evler Mahallesi'nde açtığı iş yerinde mesleğini devam ettiriyor.

Temizyürek, AA muhabirine, işe başladığı yıllarda terziliğin rağbet gören bir meslek olduğunu, hazır giyim sektörünün gelişmesiyle dikimden çok onarım işleri yapmaya başladığını söyledi.

Mesleğini severek sürdürdüğünü belirten Temizyürek, şunları kaydetti:

"Her sabah dükkanı açıyorum ve akşama kadar çalışıyorum. Eve gidince, hiç oturmadan mutfağa girip yemek hazırlıyorum. Meşakkatli oluyor ancak kadın istediğinde üstesinden gelemeyeceği iş yoktur. Kadın yeter ki istesin, başarır. Bu mesleği çocuklarıma öğretmek istiyorum. Çünkü eleman yetişmiyor. Gençler burada çalışmak istemiyor. Ancak hizmet sektörünün devam etmesi de gerekiyor."

Temizyürek, 13 yaşındaki ikiz çocuklarına annelik görevini de aksatmadan yaptığını sözlerine ekledi.