Nevşehir'de üniversite öğrencilerine 5 dilde Kur'an-ı Kerim meali dağıtıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) yabancı diller alanında eğitim gören öğrencilere, İngilizce, Almanca, Rusça, Çince ve Japonca Kur'an-ı Kerim mealleri hediye edildi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan farklı dillerdeki Kur'an-ı Kerim mealleri, NEVÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği ile Fen Edebiyat Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı ile Çin Dili ve Edebiyatı öğrencilerine dağıtıldı.

Dağıtım programına katılan Prof. Dr. Semih Aktekin, Diyanet İşleri Başkanlığının akademik titizlikle hazırladığı çevirilerin, öğrencilerin dil becerilerini geliştirirken dini metinleri orijinal kaynağına yakın şekilde incelemelerine de olanak tanıyacağını belirterek, "Bu mealler, öğrencilerimizin hem dil yeterliliklerini hem de entelektüel birikimlerini artıracak. Ayrıca, İslam'ın evrensel mesajını farklı coğrafyalara taşıma noktasında da bir köprü görevi görecek." ifadesini kullandı.