Nevşehir'de bayramlaşma programı düzenlendi

Programa, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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