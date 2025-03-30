Kapadokya'da 2025 yılının ilk 2 ayında turist sayısı geçen yıla kıyasla arttı

Nevşehir Valisi Ali Fidan, 2025 yılının ilk 2 ayında Kapadokya bölgesinde ağırlanan turist sayısının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdiğini söyledi.

Nevşehir Vilayetler Evi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Fidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin turizm verilerine ilişkin bilgi verdi.

Fidan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'daki tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin, dünyanın farklı yerlerinden turistlerin ilgisini çektiğini ifade etti.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bölgede konaklama tesislerinde doluluk oranının yüzde 90'ları geçtiğini belirten Fidan, trafikte aksamaların önüne geçmek için geniş tedbirler aldıklarını dile getirdi.

Ziyaretçi verilerine değinen ve Kapadokya'nın her geçen yıl daha çok ilgi gören bir turizm merkezi olduğuna dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti:

"Bayram tatilinde bölgemizde yerli misafirlerimizin sayısının çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Bölgemizdeki tesisler neredeyse tam doluluğa ulaştı. Misafirlerimizin bayram tatilini huzurlu şekilde geçirmeleri için gereken tedbirleri aldık. Bayramın en güzel geçirileceği mekanlardan birinin Nevşehir olduğunu söylemek istiyorum. Geçen yılın ilk 2 aylık diliminde yaklaşık 310 bin olan turist sayısının bu yılın ilk 2 ayında 340 bine çıktığını görüyoruz. Bu da yüzde 10'luk bir artış olduğunu gösteriyor. 2025 yılının Kapadokya turizminde yeni bir rekor yılı olmasını bekliyoruz. Bu çerçevede hazırlıklarımızı yaptık."