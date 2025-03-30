Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Kapadokya'da 2025 yılının ilk 2 ayında turist sayısı geçen yıla kıyasla arttı

        Nevşehir Valisi Ali Fidan, 2025 yılının ilk 2 ayında Kapadokya bölgesinde ağırlanan turist sayısının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 12:41 Güncelleme: 30.03.2025 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapadokya'da 2025 yılının ilk 2 ayında turist sayısı geçen yıla kıyasla arttı
        ABONE OL

        Nevşehir Valisi Ali Fidan, 2025 yılının ilk 2 ayında Kapadokya bölgesinde ağırlanan turist sayısının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdiğini söyledi.

        Nevşehir Vilayetler Evi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Fidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin turizm verilerine ilişkin bilgi verdi.

        Fidan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'daki tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin, dünyanın farklı yerlerinden turistlerin ilgisini çektiğini ifade etti.

        Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bölgede konaklama tesislerinde doluluk oranının yüzde 90'ları geçtiğini belirten Fidan, trafikte aksamaların önüne geçmek için geniş tedbirler aldıklarını dile getirdi.

        Ziyaretçi verilerine değinen ve Kapadokya'nın her geçen yıl daha çok ilgi gören bir turizm merkezi olduğuna dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti:

        "Bayram tatilinde bölgemizde yerli misafirlerimizin sayısının çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Bölgemizdeki tesisler neredeyse tam doluluğa ulaştı. Misafirlerimizin bayram tatilini huzurlu şekilde geçirmeleri için gereken tedbirleri aldık. Bayramın en güzel geçirileceği mekanlardan birinin Nevşehir olduğunu söylemek istiyorum. Geçen yılın ilk 2 aylık diliminde yaklaşık 310 bin olan turist sayısının bu yılın ilk 2 ayında 340 bine çıktığını görüyoruz. Bu da yüzde 10'luk bir artış olduğunu gösteriyor. 2025 yılının Kapadokya turizminde yeni bir rekor yılı olmasını bekliyoruz. Bu çerçevede hazırlıklarımızı yaptık."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        766 kazada 5 can kaybı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de bayramlaşma programı düzenlendi
        Nevşehir'de bayramlaşma programı düzenlendi
        Kapadokya'da yerli turistler bayram sabahı gökyüzünde süzüldü
        Kapadokya'da yerli turistler bayram sabahı gökyüzünde süzüldü
        Nevşehir'de akşam ezanı 14 dakika geç okundu
        Nevşehir'de akşam ezanı 14 dakika geç okundu
        Piyanosundan çıkan ezgileri geliştirdiği mobil oyunda kullandı
        Piyanosundan çıkan ezgileri geliştirdiği mobil oyunda kullandı
        Bayramda Kapadokya'da yüzde 80 doluluk beklentisi
        Bayramda Kapadokya'da yüzde 80 doluluk beklentisi
        Nevşehir'de yasa dışı silah ticaretine ilişkin 2 şüpheli yakalandı
        Nevşehir'de yasa dışı silah ticaretine ilişkin 2 şüpheli yakalandı