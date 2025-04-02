Nevşehir Belediyesi kentte alt ve üst yapı çalışmalarına başladı

Nevşehir Belediyesi kent merkezinde alt ve üst yapı çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Belediyesi, kentteki alt ve üst yapı projeleri kapsamında Emek Mahallesi Kadirah Sokak'ta çalışma yürüttü.

Ekipler, asfalt dökülecek yollardaki parke taşlarını söktü.

Çalışmaları yerinde takip eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kent tarihinin en kapsamlı alt ve üst yapı çalışmasına başladıklarını, Fen, Park ve Bahçeler, Muhtarlık, Su ve Kanalizasyon ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bakım, onarım, park yenileme, temizlik ve alt yapı yenileme çalışmalarını gerçekleştireceğini belirtti.

Mahallelerde tespit edilen sorunların çözümüne yönelik çalışmalara çok sayıda iş makinesinin destek verdiğini ifade eden Arı, çalışmaların tüm kente yayılacağını kaydetti.