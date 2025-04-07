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        Nevşehir'de Türk Devletleri Anıtı açılışı yapıldı

        Nevşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türk Devletleri Anıtı'nın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 10:21 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:25
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        Nevşehir'de Türk Devletleri Anıtı açılışı yapıldı
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        Nevşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türk Devletleri Anıtı'nın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

        Kahveci Dağı Konaklamalı Mesire Alanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, mesire alanının ziyaretçilere çeşitli sosyal etkinlikler yapma olanağı sunarken ailelerin ve doğa tutkunlarının keyifle vakit geçirebileceği şekilde tasarlandığını belirtti.

        Yeni projenin kente hayırlı olmasını dileyen Arı, "Kentin güzelleştirilmesine yönelik çalışmalara devam ediyoruz. Üç buçuk yıl içinde bu şehrin altyapı ve üstyapı gibi bir problemi kalmayacak. Daha büyük daha vizyoner işleri şehre kazandıracağız. Bu şehre verdiğimiz söz gereği vefamızı gösterip yapılan bütün hizmetleri birlikte alkışlayacağız." dedi.

        Konuşmanın ardından mesire alanında bungalov evlerinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Program, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde şarkıcı Azerin'in konseriyle devam etti.

        Başkan Arı, konserin ardından konuk sanatçıya günün anısına plaket ve çiçek takdim ederek teşekkür etti.

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