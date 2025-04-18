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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

        Nevşehir'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 14:18 Güncelleme: 18.04.2025 - 14:22
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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
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        Nevşehir'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda, şüpheliler M.A.Y, M.Ş.Y. ve S.Y. gözaltına alındı.

        Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 2 kilo 314 kubar esrar, 83 gram kenevir tohumu, 4 esrar öğütme makinesi, uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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