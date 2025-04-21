Nevşehir'de çiftçilere kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Nevşehir'de çiftçilere, coğrafi işaret tescilli Derinkuyu Kuru Fasulyesi tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında, coğrafi işaret tescilli Derinkuyu Kuru Fasulyesi tohumu dağıtımı dolayısıyla tören düzenlendi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yerleşkesindeki tohum dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, kentin turizmin yanı sıra tarımda da öncü olduğunu, üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.

Geliştirilen projelerin amacının, il genelinde tarımsal üretim ve verimliliğin artırılması olduğunu vurgulayan Fidan, "Bu yıl 8 proje uyguladık. 152 bin 555 kilogram tohum dağıtımı yaptık. 112 bin adet domates ve biber fidesi dağıtıldı. Bu tohum ve fidelerin üreticilerin elinde bereketli olmasını diliyorum. Geçtiğimiz günlerde yaşanan don olayından olumsuz etkilenen bütün çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletirken, dağıtımı yapılan tohum ve fidelerin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.