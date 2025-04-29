GÜNCELLEME - Nevşehir'de jandarma astsubay, eğitim faaliyeti sırasındaki kazada şehit oldu

Nevşehir Valisi Ali Fidan, İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un eğitim faaliyeti sırasında yaşanan kazada şehit olduğunu bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fidan, "Bugün gerçekleştirilen eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen elim kazada, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli mesai arkadaşımız Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un şehit olduğunu teessürle öğrendim." ifadesini kullandı.

Fidan, Uzun'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi, yakınları ve jandarma teşkilatına başsağlığı ile sabır diledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise kazanın "Tabanca Mekanik Nişancılığı ve Kuru Tetik Çalışması Eğitimi" sırasında gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 08.15 sıralarında İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen eğitim esnasında meydana gelen elim kazada, Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun şehit olmuştur. Eğitim sırasında bir personelin silahı kazayla ateş almış ve çıkan kurşun, Uzun'un bel bölgesine isabet etmiştir. Ağır yaralanan Uzun, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edilmiş ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."