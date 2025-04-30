Nevşehir Yeşilay'dan kadınlar için "Şiddetsiz İletişim" söyleşi programı
Nevşehir'de, Yeşilay Şubesi tarafından kadınlar için "Şiddetsiz İletişim" konulu söyleşi programı düzenlendi.
Nevşehir'de, Yeşilay Şubesi tarafından kadınlar için "Şiddetsiz İletişim" konulu söyleşi programı düzenlendi.
Yeşilay Nevşehir Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avanos ilçesinde kadınlara yönelik gerçekleştirilen etkinlik, Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi'nde yapıldı.
Yeşilay gönüllüsü Burcu Yılmaz, söyleşide, doğru iletişimle ilgili bilgi verdi.
Toplumda bireylerin farklı konularda birbirine tahammül edememesinden kaynaklı problemler yaşandığını belirten Yılmaz, bu sorunların karşılıklı anlayışla çözüme kavuşabileceğini anlattı.
Programa, Yeşilay Nevşehir Şube Başkanı Filiz Yüksel, yönetim kurulu üyeleri, gönüllüler ve kadınlar katıldı.
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