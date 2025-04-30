Nevşehir Yeşilay'dan kadınlar için "Şiddetsiz İletişim" söyleşi programı

Yeşilay Nevşehir Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avanos ilçesinde kadınlara yönelik gerçekleştirilen etkinlik, Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi'nde yapıldı.

Nevşehir'de, Yeşilay Şubesi tarafından kadınlar için "Şiddetsiz İletişim" konulu söyleşi programı düzenlendi.

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