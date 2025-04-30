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        Nevşehir Yeşilay'dan kadınlar için "Şiddetsiz İletişim" söyleşi programı

        Nevşehir'de, Yeşilay Şubesi tarafından kadınlar için "Şiddetsiz İletişim" konulu söyleşi programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 15:44 Güncelleme: 30.04.2025 - 15:44
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        Nevşehir Yeşilay'dan kadınlar için "Şiddetsiz İletişim" söyleşi programı
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        Nevşehir'de, Yeşilay Şubesi tarafından kadınlar için "Şiddetsiz İletişim" konulu söyleşi programı düzenlendi.

        Yeşilay Nevşehir Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avanos ilçesinde kadınlara yönelik gerçekleştirilen etkinlik, Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi'nde yapıldı.

        Yeşilay gönüllüsü Burcu Yılmaz, söyleşide, doğru iletişimle ilgili bilgi verdi.

        Toplumda bireylerin farklı konularda birbirine tahammül edememesinden kaynaklı problemler yaşandığını belirten Yılmaz, bu sorunların karşılıklı anlayışla çözüme kavuşabileceğini anlattı.

        Programa, Yeşilay Nevşehir Şube Başkanı Filiz Yüksel, yönetim kurulu üyeleri, gönüllüler ve kadınlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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