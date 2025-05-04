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        TÜGVA Nevşehir İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi yapıldı

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 09:18 Güncelleme: 04.05.2025 - 09:24
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        TÜGVA Nevşehir İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi yapıldı
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        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        TÜGVA'nın gençlik çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendiren TÜGVA Kaynak Geliştirme Koordinatörü Bahadır Yılmaz, Türkiye'nin 81 il ve 605 ilçesinde faaliyetlerine ilk günkü aşk ve şevkle devam ettiklerini söyledi.

        Davalarına yürekten ve gönülden bağlı gönüllü sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Yılmaz, vakfın toplamda 400 bin üyeye ulaştığını belirtti.

        Kongrede, Furkan Nalçacıoğlu yeniden TÜGVA Nevşehir İl Temsilcisi olarak seçildi.

        Programa, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün ve TÜGVA İç Anadolu Bölge Sorumlusu Muhammed Furkan Arslan da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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