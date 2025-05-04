TÜGVA Nevşehir İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi yapıldı

Programa, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün ve TÜGVA İç Anadolu Bölge Sorumlusu Muhammed Furkan Arslan da katıldı.

Davalarına yürekten ve gönülden bağlı gönüllü sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Yılmaz, vakfın toplamda 400 bin üyeye ulaştığını belirtti.

TÜGVA'nın gençlik çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendiren TÜGVA Kaynak Geliştirme Koordinatörü Bahadır Yılmaz, Türkiye'nin 81 il ve 605 ilçesinde faaliyetlerine ilk günkü aşk ve şevkle devam ettiklerini söyledi.

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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