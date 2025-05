Bakanlar Ersoy ve Kacır, Nevşehir'de "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı" açılış programında konuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir'de "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı" programının açılışına katıldı.

Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Kapadokya Üniversitesi Fabrika Yerleşkesi'nde, "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı" programı düzenlendi.

Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Funda Aktan ve yabancı ülke temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Mutfağı Haftası'nın bu yıl 4'üncüsünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Etkinliğin önemini anlatan Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kültürümüzün ve medeniyetimizin tüm değerlerini hatırlamak, yaşatmak ve geleceğe taşımak adına hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızı Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ayrı bir önem vererek sürdürmeye devam ediyoruz. Tarihimize ait ne varsa, dünyanın neresinde olursa olsun o eserlerin izini sürüyor, eserlerin ülkemizin kültür envanterine kazandırılmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Türk mutfağının Anadolu'nun binlerce yıllık bereketli topraklarında yoğrulduğunu vurgulayan Ersoy, köklü Türk mutfağını ve gastronomi kültürünü geniş kitlelerle buluşturarak tanıtılmasına dönük çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

- "Bu köklü kültürü koruyup yeniden yorumlayarak yaşatmak için çalışıyoruz"

Anadolu'nun sadece bir coğrafya değil, binlerce yıllık yaşam biçimlerinin, kadim bilgeliğin ve üretim kültürünün beşiği olduğunu vurgulayan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu topraklar toprağa saygıyı, emeğe kıymeti, paylaşmanın bereketini bilen insanların yurdudur. Her yemeğin bir hatırası, her dokunun bir hikayesi, her sesin bir kökü vardır burada. İşte Türk Mutfağı Haftası tam da bu noktada yemeklerimize ait hikayeleri hem ülkemizde hem de yurt dışında yeniden anlatmakta ve hatırlatmaktadır. Bu miras sadece geçmişi değil, bugünü ve geleceği de besleyen bir kaynaktır. Biz, bu köklü kültürü koruyup yeniden yorumlayarak yaşatmak için çalışıyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları öncülüğünde hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi de Anadolu'nun yüzyıllardır süren emeğini ve birikimini bir araya getiren güçlü bir anlam taşıyor."