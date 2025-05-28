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        Nevşehir'de görme engellilerin Kuran-ı Kerim'e geçişleri kutlandı

        Nevşehir'de Kur'an kursunda eğitim gören görme engelli öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'e geçmeleri dolayısıyla düzenlenen programla ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 17:38 Güncelleme: 28.05.2025 - 17:38
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        Nevşehir'de görme engellilerin Kuran-ı Kerim'e geçişleri kutlandı
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        Nevşehir'de Kur'an kursunda eğitim gören görme engelli öğrenciler, Kur'an-ı Kerim’e geçmeleri dolayısıyla düzenlenen programla ödüllendirildi.

        Nevşehir Müftülüğü Hacı Nihal Kur’an Kursu’nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kur’an’a geçen öğrenciler salavatlar eşliğinde salona alındı.

        Programda ilahiler seslendirildi, dua edildi.

        Nevşehir Müftü Yardımcısı Mehmet Yürek, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından temin edilen Braille alfabesiyle hazırlanmış Kur’an-ı Kerim nüshalarını öğrencilere takdim etti.

        Görme engelli öğrencilere çeşitli hediyelerin verilmesinin ardından program hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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