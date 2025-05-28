Nevşehir'de görme engellilerin Kuran-ı Kerim'e geçişleri kutlandı

Nevşehir Müftü Yardımcısı Mehmet Yürek, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından temin edilen Braille alfabesiyle hazırlanmış Kur’an-ı Kerim nüshalarını öğrencilere takdim etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.