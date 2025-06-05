Nevşehir'de huzurlu sokaklar uygulaması yapıldı

Toplam 38 ekip ve 159 personelin görev aldığı uygulamada okul, park ve metruk binaların çevreleri kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulama kent merkezi ile ilçelerde eş zamanlı yapıldı.

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