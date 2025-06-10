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        Nevşehir'de 102 metrekarelik ipek halı ilgi görüyor

        Nevşehir'in Avanos ilçesindeki bir mağazada sergilenen 102 metrekarelik ipek halı turistlerden ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 14:01 Güncelleme: 10.06.2025 - 14:04
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        Nevşehir'de 102 metrekarelik ipek halı ilgi görüyor
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        Nevşehir'in Avanos ilçesindeki bir mağazada sergilenen 102 metrekarelik ipek halı turistlerden ilgi görüyor.

        İlçedeki bir halı dokuma atölyesinin mağaza kısmındaki ipek ürünlerin en büyüğü niteliğindeki 750 kilogram ağırlığındaki ipek halı turistler için sergileniyor.

        Firma sorumlularından Deniz Yıldırım, AA muhabirine, 64 milyon düğümden oluşan 102 metrekarelik halının bilinen en büyük ipek halılardan biri olduğunu söyledi.

        Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Alaybeyli mahallesinde 18 kadın tarafından yaklaşık 4 yılda dokunan ve 2007 yılında tamamlanan halının çeşitli alanlarda sergilendiğini belirten Yıldırım, halının 2015 yılından beri de mağazalarında ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu ifade etti.

        İpek halılara ilgi gösteren konuklara ürünle ilgili detaylı bilgi verdiklerini kaydeden Yıldırım, "Bu ipek halıyı kültürel bir hazine olarak kabul ediyoruz. Bu halının başka bir alternatifi olmadığından bir bedel biçilmesi zor. Mağazamızı ziyaret edenlere sergiliyoruz. Bazı turistler bu devasa ipek halının mağazamızda olduğunu öğrendiklerini belirterek geliyor ve halı ile fotoğraf çektiriyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

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