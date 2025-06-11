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        Nevşehir'de ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda, biri makineli 3 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 16:52 Güncelleme: 11.06.2025 - 16:52
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        Nevşehir'de ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda, biri makineli 3 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı silahlanmanın önüne geçilmesi, ruhsatsız silahların ele geçirilmesi ile halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, Acıgöl ilçesine bağlı Tepeköy'deki 2 farklı adreste ruhsatsız silah bulundurulduğunu tespit eden ekipler, düzenlediği operasyonda biri makineli 3 ruhsatsız tabanca, tüfek, 870 tabanca fişeği ve 17 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.Ş. ile İ.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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