Nevşehir'de ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda, biri makineli 3 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı silahlanmanın önüne geçilmesi, ruhsatsız silahların ele geçirilmesi ile halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Acıgöl ilçesine bağlı Tepeköy'deki 2 farklı adreste ruhsatsız silah bulundurulduğunu tespit eden ekipler, düzenlediği operasyonda biri makineli 3 ruhsatsız tabanca, tüfek, 870 tabanca fişeği ve 17 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ş. ile İ.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.​​​​​​​