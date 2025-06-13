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        Avanos'un "sallanan köprü"sü esnafın yüzünü güldürüyor

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in çanakçılık ve el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesinde, "sallanan köprü" olarak da bilinen tarihi Tahta Köprü'den geçmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk bölge esnafının yüzünü güldürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 11:29 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:29
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        Avanos'un "sallanan köprü"sü esnafın yüzünü güldürüyor
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        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in çanakçılık ve el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesinde, "sallanan köprü" olarak da bilinen tarihi Tahta Köprü'den geçmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk bölge esnafının yüzünü güldürüyor.

        İlçede 1973'te yapılan 180 metre uzunluğu ve 230 santimetre genişliğe sahip köprüye, son yıllarda sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgi arttı.

        İki demir ayak üzerine çelik halatlar ve tahta zeminle inşa edilen köprü, yerli ve yabancı konukların uğrak noktalarından biri haline geldi.

        Kızılırmak'ın böldüğü ilçenin iki yakasını birbirine bağlayan ve geçişler sırasında oluşan sallantıdan dolayı "sallanan köprü" olarak anılan köprü, ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor.

        Tur otobüsleri veya özel araçlarıyla ilçeye gelen turistler, köprü çevresinde park alanı bulunmaması nedeniyle çarşı içinden yaya olarak geçiyor.

        Bu durum köprüye giden yol üzerindeki çanakçılar, hediyelik eşya satıcıları ve yerel el sanatları dükkanlarının hareketlenmesine neden oluyor.

        - "Bayram tatilinde yaklaşık 40 bin misafir köprüden geçti"

        Avanos Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Yetişen, AA muhabirine, köprünün hem nostaljik görünümü hem de ilgi çekici yapısıyla Avanos'a gelen ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldiğini söyledi.

        Köprünün ilçenin turizm potansiyelinin yanı sıra yerel esnafa da fayda sağladığına dikkati çeken Yetişen, şöyle konuştu:

        "Misafirlerimiz illaki köprüden geçmek istiyor. Köprü geçiş güzergahı ilçe içine doğru devam ettiği için esnafımıza da ayrıca katkı sağlıyor. Tur operatörlerinin getirdiği yabancı misafirlerin de dikkatini çekiyor. Ülkemizin farklı şehirlerinden peribacalarını görmek için gelenler, Kızılırmak üzerindeki köprümüzden geçmek için ilçemize geliyor. Bayram tatilinde belediye zabıta ekiplerinin kontrolünde yaklaşık 40 bin misafir geçiş yaptı. Belediye başkanlığımızın projesiyle mevcut köprünün 600 metre ilerisine yeni bir asma köprü yapılacak. Çanak, çömlek, hediyelik eşya ve halı satışı yapan çok sayıda esnafımız var. Gelen ziyaretçiler bu iş yerlerine de mutlaka uğruyor."

        - Köprü turizmi esnafı da memnun ediyor

        İlçede çalıştığı iş yerinde hediyelik eşya satışı yapan Fatma Çataldere de köprünün ilçenin simgelerinden biri konumunda olduğunu belirtti.

        Avanos'a çok sayıda yerli ve yabancı turistin geldiğini dile getiren Çataldere, "Sallanan köprüyü çok beğeniyorlar, burada yoğunluk oluşuyor. Sosyal medyanın etkisiyle bilmeyenler de öğrenmiş oluyor. Buraya gelenler ilçeyi tanımak istiyor. Biz de yöresel ürünlerimizi sergiliyoruz. Köprünün esnafa inanılmaz katkısı oluyor." diye konuştu.

        Esnaftan Devran Semiz ise özellikle tatil dönemlerinde köprüden geçmek için gelen yerli turistlerin, iş yerlerinde de hareketliliğe neden olduğunu kaydederek, "Köprü sallandığı için insanların hoşuna gidiyor. Yoğunluktan memnunuz." dedi.

        Ziyaretçilerden İrem Dünügören de Kapadokya'daki turizm merkezlerini gezdikten sonra sosyal medyada görüntülerini izlediği köprüden geçmek ve fotoğraf çektirmek için Avanos'a geldiğini ifade etti.

        Köprünün güzel bir tarihi miras olduğunu belirten Dünügören, "Buraya ayrı bir özellik kazandıran ve keyif veren bir nokta. Bölgeye gelenlerin mutlaka görmesini tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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