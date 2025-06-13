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        Nevşehir'de eski eşini tabancayla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

        Nevşehir'de eski eşini tabancayla vurarak öldüren sanık koca, hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:01 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:01
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        Nevşehir'de eski eşini tabancayla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
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        Nevşehir'de eski eşini tabancayla vurarak öldüren sanık koca, hakim karşısına çıktı.

        Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık E.Y, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, maktul Servet Nur Şahin'in ailesi ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

        Sanık, savunmasında, olay günü eşiyle arasında tartışma çıktığını, öldürme maksatlı ateş etmediğini ileri sürerek 2 çocuğunun annesiz kalmasından dolayı üzgün olduğunu söyledi.

        Mahkeme heyeti, tanık ifadelerinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Duruşmanın ardından müşteki avukatı Anıl Gümüşay, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mahkeme heyetinin, kamu vicdanını rahatlatacak karar vereceğine inanıyoruz. Buradan gelecek emsal ve caydırıcı bir kararın, bu tür olayların önüne geçmesini temenni ediyoruz. " diye konuştu.

        Maktul Şahin'in sanık E.Y. ile boşanmaları sürecinde avukatlığını üstlenen Murat İdikurt ise "Ölümünden 4 gün önce telefonla konuştuğunuz bir müvekkilinizin ölüm haberini almak kolaylıkla kaldırılabilecek bir durum değil. Manevi sorumluluğumuz bugün buraya gelmeyi gerektirdi. Korkmadan, çekinmeden buraya geldik." dedi.

        - Olay

        Güzelyurt Mahallesi 215. Sokak'ta 12 Şubat'ta çıkan tartışmada E.Y, eski eşi Şahin'e tabancayla ateş etmiş, yaralı kadın kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde kurtarılamamıştı. Şüpheli E.Y, polise teslim olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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