Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Kapadokya Bisiklet Festivali'ne 6 ülkeden 131 sporcu katılacak

        Nevşehir'de hafta sonu düzenlenecek "Kapadokya Bisiklet Festivali"nde 6 ülkeden 131 sporcu pedal çevirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 18:53 Güncelleme: 13.06.2025 - 19:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapadokya Bisiklet Festivali'ne 6 ülkeden 131 sporcu katılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir'de hafta sonu düzenlenecek "Kapadokya Bisiklet Festivali"nde 6 ülkeden 131 sporcu pedal çevirecek.

        Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen Kapadokya Bisiklet Festivali, Salcano ana sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı ve Ürgüp Belediyesi destekleriyle Toyota Türkiye, Shimano ve PT Academy sponsorluğunda gerçekleşecek.

        Ürgüp'ten başlayan ve bölgedeki çeşitli vadilerle engebeli arazileri kapsayan güzergahlarda yol bisikletçilerinin yanı sıra Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB sporcuları yarışacak.

        Türkiye, Azerbaycan, Belçika, İran, Kazakistan ve Rusya'dan spoların yer alacağı festival öncesinde Ürgüp Belediyesi Meclis Salonunda basın toplantısı gerçekleştirildi.

        Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Türkiye'nin gözde turizm merkezi Kapadokya'da festivale ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

        Spor aktivitelerinin yıl içinde süreceğini aktaran Bul, "Bisiklet sporcularını ilçemizde görmekten dolayı çok mutluyuz. Coğrafyamız çok güzel, bu festivalin gelecek yıllarda da devamını sağlayacağız. Ürgüp ve Kapadokya'yı bisiklet sporu ile yan yana getirmekten mutluyuz." dedi.

        Etkinliğin organizatörü Aydın Ayhan Güney de festival kapsamında yarışlara elektrikli bisikletlerin de dahil edileceğini dile getirdi.

        Elektrikli bisikletlerin dünyada çok moda olduğunu ifade eden Güney, "Avrupa'da bu kapsamda büyük yarışlar var. Bizim amacımız önümüzdeki yıllarda yüksek katılımın sağlanması. Bu yarışlar büyüdükçe bisiklet sektörü de güçleniyor, onların güçlenmesi de yarışları destekliyor. Çok fazla yarış düzenliyoruz ama bu organizasyonun ayrı bir heyecanını yaşıyoruz." diye konuştu.

        Festivali Direktörü Koray Bozunoğulları'nın yarışların düzenleneceği güzergahların tanıtımının ardından toplantı sona erdi.

        Etkinlik kapsamında, 111 kilometrelik parkurda "Büyük Sürüş", yarın sabah 08.00'de, 50 kilometrelik parkurdaki Gravel ve E-Gravel yarışı ise pazar günü 09.00'da Ürgüp Cumhuriyet Meydanından başlayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        13 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        13 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        966 milyar dolarlık çatışma
        966 milyar dolarlık çatışma
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Xavi Hernandez'in Ibiza keyfi
        Xavi Hernandez'in Ibiza keyfi
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de eski eşini tabancayla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına ba...
        Nevşehir'de eski eşini tabancayla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına ba...
        Avanos'un "sallanan köprü"sü esnafın yüzünü güldürüyor
        Avanos'un "sallanan köprü"sü esnafın yüzünü güldürüyor
        Otomobiliyle refüjden karşı yöne geçen alkollü sürücüye para cezası
        Otomobiliyle refüjden karşı yöne geçen alkollü sürücüye para cezası
        Kapadokya'da öğrenciler, sıcak hava balonunda kitap okudu
        Kapadokya'da öğrenciler, sıcak hava balonunda kitap okudu
        Nevşehir'de ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Nevşehir'de ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Nevşehir'de öğrenciler ücretsiz tekvando kursuna ilgi gösteriyor
        Nevşehir'de öğrenciler ücretsiz tekvando kursuna ilgi gösteriyor