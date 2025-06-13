Kapadokya Bisiklet Festivali'ne 6 ülkeden 131 sporcu katılacak

Nevşehir'de hafta sonu düzenlenecek "Kapadokya Bisiklet Festivali"nde 6 ülkeden 131 sporcu pedal çevirecek.

Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen Kapadokya Bisiklet Festivali, Salcano ana sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı ve Ürgüp Belediyesi destekleriyle Toyota Türkiye, Shimano ve PT Academy sponsorluğunda gerçekleşecek.

Ürgüp'ten başlayan ve bölgedeki çeşitli vadilerle engebeli arazileri kapsayan güzergahlarda yol bisikletçilerinin yanı sıra Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB sporcuları yarışacak.

Türkiye, Azerbaycan, Belçika, İran, Kazakistan ve Rusya'dan spoların yer alacağı festival öncesinde Ürgüp Belediyesi Meclis Salonunda basın toplantısı gerçekleştirildi.

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Türkiye'nin gözde turizm merkezi Kapadokya'da festivale ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Spor aktivitelerinin yıl içinde süreceğini aktaran Bul, "Bisiklet sporcularını ilçemizde görmekten dolayı çok mutluyuz. Coğrafyamız çok güzel, bu festivalin gelecek yıllarda da devamını sağlayacağız. Ürgüp ve Kapadokya'yı bisiklet sporu ile yan yana getirmekten mutluyuz." dedi.