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        Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 61 şüpheli yakalandı

        Nevşehir'de polisin helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 61 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 10:19 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:19
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        Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 61 şüpheli yakalandı
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        Nevşehir'de polisin helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 61 zanlı gözaltına alındı.

        Nevşehir ve Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 3 aydır sürdürülen çalışmanın ardından 64 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi.

        Toplam 285 personel ile helikopter, dron ve dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu maddelerin parasını kripto varlıklar aracılığıyla aldıkları belirlenen 61 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 237 gram kokain, 232 gram sentetik uyuşturucu ve 528 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılardan 30'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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