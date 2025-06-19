NEVÜ öğrencilerinin eserleri sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen yıl sonu mezuniyet sergisi, sanatseverlerle buluştu.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mimari Dekoratif Sanatlar ve Mimari Restorasyon programlarının son sınıf öğrencileri tarafından eğitim hayatları boyunca üretilen özgün ve nitelikli çalışmalar, "Etki" adlı sergide görücüye çıktı.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Fuaye Alanında gerçekleştirilen sergi, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversite yöneticileri ve akademisyenler tarafından açıldı.

Sergideki eserleri inceleyen Aktekin, öğrencileri tebrik etti.

Sergi, yarın mesai bitimine kadar ziyaret edilebilecek.