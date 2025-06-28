Nevşehir'de, "Kapadokya Edebiyat Buluşmaları" düzenlendi

Nevşehir'de "Kapadokya Edebiyat Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

Türkiye'de sanat ve edebiyat dünyasında çeşitli çalışmalarıyla tanınan katılımcılar Nevşehir'de bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen etkinlikte buluştu.

Nar beldesindeki bir otelde düzenlenen programı açılışında, etkinlik koordinatörü eğitimci-yazar Saliha Demir, etkinlikle edebi eserlerin tanıtılması ve geleceğe aktarılmasının amaçlandığını belirtti.

Bu yılın edebiyat buluşmalarında "empati" temasını ön plana çıkarmak istediklerini dile getiren Demir, "Yeniden mağaraya dönelim. Belki empatiyi yeniden başlatabiliriz. Çünkü etrafımızdaki döngüye uyum sağlayamıyoruz. Yazıp çiziyoruz ama belki de fiziksel ve zihinsel olarak yeniden mağaralarımıza girmemiz gerekiyordu. Kapadokya Edebiyat Buluşmaları ile başından beri bunu denemek istedik." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında, yetişkin ve çocuk edebiyatına yönelik sergi, atölye çalışmaları ve yazma etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlik, iki gün boyunca çeşitli söyleşi ve atölye programlarıyla devam edecek.