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        Nevşehir'de, "Kapadokya Edebiyat Buluşmaları" düzenlendi

        Nevşehir'de "Kapadokya Edebiyat Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 22:51 Güncelleme: 28.06.2025 - 22:51
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        Nevşehir'de, "Kapadokya Edebiyat Buluşmaları" düzenlendi
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        Nevşehir'de "Kapadokya Edebiyat Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

        Türkiye'de sanat ve edebiyat dünyasında çeşitli çalışmalarıyla tanınan katılımcılar Nevşehir'de bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen etkinlikte buluştu.

        Nar beldesindeki bir otelde düzenlenen programı açılışında, etkinlik koordinatörü eğitimci-yazar Saliha Demir, etkinlikle edebi eserlerin tanıtılması ve geleceğe aktarılmasının amaçlandığını belirtti.

        Bu yılın edebiyat buluşmalarında "empati" temasını ön plana çıkarmak istediklerini dile getiren Demir, "Yeniden mağaraya dönelim. Belki empatiyi yeniden başlatabiliriz. Çünkü etrafımızdaki döngüye uyum sağlayamıyoruz. Yazıp çiziyoruz ama belki de fiziksel ve zihinsel olarak yeniden mağaralarımıza girmemiz gerekiyordu. Kapadokya Edebiyat Buluşmaları ile başından beri bunu denemek istedik." ifadelerini kullandı.

        Program kapsamında, yetişkin ve çocuk edebiyatına yönelik sergi, atölye çalışmaları ve yazma etkinlikleri düzenlendi.

        Etkinlik, iki gün boyunca çeşitli söyleşi ve atölye programlarıyla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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