Derinkuyu'da yılın ilk hububat hasadı yapıldı

Etkinliğe, bazı kurum amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

Daha sonra biçerdöverler tarafından tarlada arpa hasadı yapıldı.

Fatih Mahallesi'ndeki bir tarlada düzenlenen hasat etkinliğine katılan Kaymakam Esra Bozan, çiftçilerle sohbet ederek hasadın bereketli olmasını diledi.

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