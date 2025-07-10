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        Derinkuyu'da yılın ilk hububat hasadı yapıldı

        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, 2025 yılının ilk hububat hasadı protokol üyelerinin katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 15:12 Güncelleme: 10.07.2025 - 15:12
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        Derinkuyu'da yılın ilk hububat hasadı yapıldı
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        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, 2025 yılının ilk hububat hasadı protokol üyelerinin katılımıyla başladı.

        Fatih Mahallesi'ndeki bir tarlada düzenlenen hasat etkinliğine katılan Kaymakam Esra Bozan, çiftçilerle sohbet ederek hasadın bereketli olmasını diledi.

        Daha sonra biçerdöverler tarafından tarlada arpa hasadı yapıldı.

        Etkinliğe, bazı kurum amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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