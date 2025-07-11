Nevşehir'de oto tamirhanesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Nevşehir'de oto tamirhanesindeki bir minibüste çıkan yangın hasara yol açtı.
Nevşehir'de oto tamirhanesindeki bir minibüste çıkan yangın hasara yol açtı.
Sümer Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'ndeki oto tamirhanesinde kaynak sırasında çıkan kıvılcımlar, minibüsün alev almasına neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucunda söndürülen minibüste büyük çaplı hasar oluştu.
Çıkan yangına müdahale etmek isterken kolundan hafif yaralanan iş yeri çalışanı E.S, tedavi için hastaneye kaldırıldı.
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