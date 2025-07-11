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        Nevşehir'de oto tamirhanesinde çıkan yangın hasara neden oldu

        Nevşehir'de oto tamirhanesindeki bir minibüste çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 15:46 Güncelleme: 11.07.2025 - 15:46
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        Nevşehir'de oto tamirhanesinde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Nevşehir'de oto tamirhanesindeki bir minibüste çıkan yangın hasara yol açtı.

        Sümer Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'ndeki oto tamirhanesinde kaynak sırasında çıkan kıvılcımlar, minibüsün alev almasına neden oldu.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucunda söndürülen minibüste büyük çaplı hasar oluştu.

        Çıkan yangına müdahale etmek isterken kolundan hafif yaralanan iş yeri çalışanı E.S, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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