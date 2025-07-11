Nevşehir'de oto tamirhanesinde çıkan yangın hasara neden oldu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sümer Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'ndeki oto tamirhanesinde kaynak sırasında çıkan kıvılcımlar, minibüsün alev almasına neden oldu.

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