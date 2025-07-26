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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nevşehir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 22:12 Güncelleme: 26.07.2025 - 22:20
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nevşehir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Özdağ, ilk olarak Lale Caddesi'nde partililere seslenerek, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar sınırına sıçrayan orman yangınında şehit olanlara rahmet diledi.

        Daha sonra partisinin il binasının açılışını yapan Özdağ, partililerle sohbet etti, esnaf ziyareti yaptı.

        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret eden Özdağ, Ürgüp ilçesine geçerek Atatürk Bulvarı'nda sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

        Özdağ, daha sonra Avanos ilçesi Kızılırmak kenarında kurdukları tezgahlarda satış yapan vatandaşlarla sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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