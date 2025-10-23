Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

        Nevşehir merkezli operasyonda, sahte satılık motosiklet ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 12:53 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:53
        Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
        Nevşehir merkezli operasyonda, sahte satılık motosiklet ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte ikamet eden bir vatandaş, sosyal medya uygulamasında ilanını gördüğü üç tekerlekli motosikleti almak için iletişime geçtiği kişilerce dolandırıldığını beyan ederek şikayetçi oldu.

        Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, ülke genelinde nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen zanlıları 10 ay boyunca teknik takibe aldı.

        Çalışmalarda kimlik ve adresleri belirlenen zanlıların yakalanması için Samsun, Adana ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

        Nevşehir'e getirilen zanlılardan biri emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi, diğerleri işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

