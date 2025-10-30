Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Sonbahar manzaraları Kapadokya'ya renk kattı

        Sonbahar nedeniyle sararan yaprakların peribacalarıyla bütünleştiği Kapadokya'da görülmeye değer manzaralar ortaya çıktı.

        Giriş: 30.10.2025 - 10:13 Güncelleme: 30.10.2025 - 10:13
        Sonbahar manzaraları Kapadokya'ya renk kattı
        Sonbahar nedeniyle sararan yaprakların peribacalarıyla bütünleştiği Kapadokya'da görülmeye değer manzaralar ortaya çıktı.

        Konuklarına her mevsim farklı görüntü sunan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya bölgesinde bulunan vadilerde yer alan ağaç ve bitki örtüsünün renklerinin sarının tonlarına dönüşmesi, doğal kaya yapısının renkleriyle uyum sağladı.

        Vadilerde yürüyüş yapan ve bisiklet süren yerli ve yabancı turistler, hem sonbaharın dingin atmosferinin hem de doğanın sunduğu güzelliklerin keyfini çıkardı.

        Bölgede, 25 Ekim'den bu yana etkili olan rüzgar nedeniyle uçuş yapamayan sıcak hava balonları da Nevşehir'in Göreme beldesi çevresinden gün doğumu vaktinde gökyüzüne yükseldi.

        Balonların da renk katmasıyla görsel açıdan zenginleşen bölge, dronla görüntülendi.

        Profesyonel turist rehberi Aslan Özcan, AA muhabirine, bölgede 12 ay boyunca turizmin sürdüğünü, ziyaretçilerin sonbahar manzarası dolayısıyla bölgeye ilgi gösterdiğini söyledi.

        Kapadokya'nın her mevsim güzel olduğunu dile getiren Özcan, "Sonbaharda da sakinlik ve sararan yapraklar güzel görüntü oluşturuyor. Bu sene beklediğimizden daha fazla turist yoğunluğu var. Bu yoğunluğun yılbaşına kadar süreceği görülüyor." dedi.

        Kanadalı turist Brian Weeb ise peribacaları ile sararan yaprakların uyumunu fotoğrafladığını belirtti.

        İleriki günlerde sıcak hava balon turuna da katılarak coğrafyayı gökyüzünden görmek istediğini ifade eden Weeb, "Gerçekten manzara harika görünüyor. Sadece bir gündür buradayız ama çok güzel yerler gördük. Burada sonbaharın renkleri de çok hoş." diye konuştu.

        Rus turist Maria Dedov da Kapadokya'ya ilk seyahati olduğunu ve karşılaştığı doğal güzellikleri beğendiğini dile getirdi.

        Bir süredir Türkiye'de yaşadığını ve farklı mevsimlerde de Kapadokya'yı görmek istediğini kaydeden Dedov, "Kapadokya büyüleyici ve unutulmaz bir yer. Havanın da güzel olması gezebilmemiz için büyük şans oldu. Şu anda 'altın sonbahar' zamanı ve buradaki manzara bana çok farklı duygular yaşatıyor." ifadesini kullandı.

