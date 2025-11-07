Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Genç veteriner "Uzman Eller Projesi" ile büyükbaş işletmesini büyüttü

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Güvercinlik köyünde yaşayan veteriner hekim Hamdi İpek, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibe destekle kurduğu süt sığırcılığı işletmesini hayvanlarının tüm bakımlarıyla ilgilenerek büyütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 11:08 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genç veteriner "Uzman Eller Projesi" ile büyükbaş işletmesini büyüttü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Güvercinlik köyünde yaşayan veteriner hekim Hamdi İpek, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibe destekle kurduğu süt sığırcılığı işletmesini hayvanlarının tüm bakımlarıyla ilgilenerek büyütüyor.

        "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" kapsamında süt sığırcılığı yapmak için 2023'te Nevşehir Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuran İpek (33), işletme kurulumu için yüzde 60 hibe aldı.

        Ailesine ait 2 ineğin yanına 7 damızlık düve desteği alan İpek'in işletmesindeki büyükbaş sayısı doğumların ardından 2 yılda 22'ye yükseldi.

        Sürü sağlığıyla ilgili süreçleri yürüten, yem karışımını kendisi hazırlayan İpek, her gün yoğun mesai harcadığı işletmesinde temizlikten, beslemeye, taşımadan muayeneye tüm işleri bizzat yapıyor.

        Hamdi İpek, AA muhabirine, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olduktan sonra yaklaşık 4 yıl Burdur ve Niğde'de klinik ve çeşitli işletmelerde çalıştığını, vatani görevini tamamlamasının ardından kendi işini kurmak için kolları sıvadığını söyledi.

        - Veteriner olmanın avantajlarıyla işini sürdürüyor

        Bakanlığın hibe desteği programlarını araştırdığını ve proje hazırlayarak müracaat ettiğini dile getiren İpek, kendi işletmesinde mesleğini sürdürmenin yanı sıra süt üretimi de yaptığını söyledi.

        Veteriner olmanın işletmenin sürdürülebilirliğini kolaylaştırdığını belirten İpek, "Hastalık oluşmadan önce engellenmesi, oluşan hastalıklarda hızlı ve ani müdahale edilmesi başarı şansını artırıyor." dedi.

        İpek, günlük sağımın ardından elde edilen sütü çeşitli firmalara sattığını ifade etti.

        - İşetmesini büyütmeyi hedefliyor

        Hayvancılıkla ilgili merakı olanları, hibe destek programlarından faydalanmaya davet eden İpek, şöyle konuştu:

        "Hibe desteği olduğundan haberdar olduk, başvuru yaptık. 2 ineğimiz vardı, hibeyle 7 düve katkısı aldık. Şimdi 16 büyükbaş hayvanımız var. Sütten kesildikten sonra satıyoruz. Bugüne kadar da 6 büyükbaşı sattım. Herhangi bir sıkıntımız yok, herhangi bir hasarımız da oluşmadı. Bu işte uzmanlaştık. Yıllarca hayvan tedavisiyle uğraşıp büyük işletmede çalıştığım için tecrübe elde ettim. Hibe de üzerine gelince aldık, memnunum. İnşallah daha da çoğaltacağız. Daha da ileriye götürme niyetimiz var. Hibe, devletin büyük bir imkan ve yardımı. Ben memnunum. Tabii biraz tecrübe istiyor. Biraz bilgi birikimi gerekiyor. Bakanlığımız da buna dayanarak uzman eller projesi başlatmış. Uzman kişileri veya bu iş hakkında bilgisi olan, diploması olan, yetkinliği olan kişilere hibe veriyor."

        Hayvan sağlığının sürekli takip edilmesi, özellikle doğum zamanları 24 saat takipte olunması gerektiğini ifade eden İpek, çocukluğundan beri köyde hayvanlarla iç içe yaşadığını, mesleğini severek yürüttüğü için hayatından memnun olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Sürücü, annesi ve yengesi ölmüştü... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        Pezeşkiyan: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız!
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

        Benzer Haberler

        Kapadokya'da Kızılırmak Nehri'ndeki gondol turlarına yoğun ilgi
        Kapadokya'da Kızılırmak Nehri'ndeki gondol turlarına yoğun ilgi
        Kapadokya'da 'Süper Ay' görüntülendi
        Kapadokya'da 'Süper Ay' görüntülendi
        Nevşehir'de kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı
        Nevşehir'de kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı
        Takke ve cübbe giyip drift attığı görüntüleri takipçileriyle paylaşan sürüc...
        Takke ve cübbe giyip drift attığı görüntüleri takipçileriyle paylaşan sürüc...
        Nevşehir'de drift atan sürücüye 65 bin 69 lira ceza kesildi
        Nevşehir'de drift atan sürücüye 65 bin 69 lira ceza kesildi
        Üniversite öğrencisi tek motorlu İHA tasarladı
        Üniversite öğrencisi tek motorlu İHA tasarladı