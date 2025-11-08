Habertürk
        Nevşehir'de hamile kadın evinde ölü bulundu

        Nevşehir'de hamile kadın evinde ölü bulundu

        Nevşehir'de hamile kadın evinde ölü bulundu.

        Giriş: 08.11.2025 - 00:52 Güncelleme: 08.11.2025 - 00:52
        Nevşehir'de hamile kadın evinde ölü bulundu
        Nevşehir'de hamile kadın evinde ölü bulundu.

        2000 Evler Mahallesi Şehit Musa Taşdemir Sokak'ta yaşayan Şeyma K'yi telefonla aramalarından cevap alamayan eşi Celal K. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İş yerinden izin alarak ekiplerle birlikte eve gelen Celal K, kapı arkasında anahtar olmasından dolayı kapıyı açamayınca çilingir çağrıldı.

        Kapının açılmasının ardından eve giren polis ve sağlık ekipleri hareketsiz halde buldukları hamile Şeyma K'nin yaşamını kaybettiğini belirledi.

        Bebeğini kurtarmak için Şeyma K'nin cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edildi.

        Yapılan müdahaleye rağmen anne karnındaki bebeğin de yaşamını kaybettiği belirlendi.

        Evde yapılan incelemede kombide doğal gaz kaçağı tespit edilirken, Şeyma K'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

