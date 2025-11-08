Nevşehir'de hamile kadın evinde ölü bulundu.

Evde yapılan incelemede kombide doğal gaz kaçağı tespit edilirken, Şeyma K'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen anne karnındaki bebeğin de yaşamını kaybettiği belirlendi.

Bebeğini kurtarmak için Şeyma K'nin cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edildi.

