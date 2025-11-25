Nevşehir'de otoyolda yakıtı biten motosikletin iple kamyonla çekilmesi kamerada

Nevşehir'de, otoyolda yakıtı biten motosikletin iple bağlandığı kamyonla çekilmesine ilişkin, iki sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle 8 bin 113 lira ceza yazıldı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, Ankara-Niğde Otoyolu Derinkuyu-Kuyulutatlar mevkisinde bir sürücü otostopla durdurduğu kamyonun arkasına yakıtı biten motosikletini bağlayarak yolculuk yaptı.

Otoyol güvenliği kapsamında hizmet veren kameralarca kaydedilen görüntüleri inceleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimlik bilgileri belirlenen sürücülere, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan toplam 8 bin 113 lira ceza uyguladı.

"Gereği yapıldı" notuyla paylaşılan görüntüde, motosikletin kamyona iple bağlandığı, daha sonra bu şekilde yolculuğa devam ettiği görüldü.