Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir Belediyesi öğretmenlere yönelik konser etkinliği düzenledi

        Nevşehir Belediyesi tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla konser etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 13:26 Güncelleme: 25.11.2025 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir Belediyesi öğretmenlere yönelik konser etkinliği düzenledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir Belediyesi tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla konser etkinliği düzenlendi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, "24 Kasım Öğretmenler Günü" kapsamında Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser programı gerçekleştirildi.

        Solist Ersin Tunç'un sahne aldığı programda, çeşitli şarkı ve türküler seslendirildi.

        Etkinliğin sonunda, görevlilerce öğretmenlere karanfil dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadın cinayeti!
        Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadın cinayeti!
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de otoyolda yakıtı biten motosikletin iple kamyonla çekilmesi kame...
        Nevşehir'de otoyolda yakıtı biten motosikletin iple kamyonla çekilmesi kame...
        Otoyolda tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı: Benzini biten motosikleti k...
        Otoyolda tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı: Benzini biten motosikleti k...
        Nevşehir'de bu yıl 171 kadın KADES sayesinde şiddetten korundu
        Nevşehir'de bu yıl 171 kadın KADES sayesinde şiddetten korundu
        Kamyonetin arkasına bağlanan motosikletle ilerleyen sürücülere para cezası
        Kamyonetin arkasına bağlanan motosikletle ilerleyen sürücülere para cezası
        Nevşehir'de 171 kadın 'KADES' uygulaması ile hayatta kaldı
        Nevşehir'de 171 kadın 'KADES' uygulaması ile hayatta kaldı
        Nevşehir'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı
        Nevşehir'de 2 kişinin öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı