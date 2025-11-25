Nevşehir Belediyesi öğretmenlere yönelik konser etkinliği düzenledi
Nevşehir Belediyesi tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla konser etkinliği düzenlendi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, "24 Kasım Öğretmenler Günü" kapsamında Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser programı gerçekleştirildi.
Solist Ersin Tunç'un sahne aldığı programda, çeşitli şarkı ve türküler seslendirildi.
Etkinliğin sonunda, görevlilerce öğretmenlere karanfil dağıtıldı.
