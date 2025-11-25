Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de bu yıl 171 kadın KADES sayesinde şiddetten korundu

        Nevşehir'de bu yıl Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) telefonuna yükleyen 3 bin 153 kadından 171'i bu sayede şiddetten korundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 12:24 Güncelleme: 25.11.2025 - 12:24
        Nevşehir'de bu yıl 171 kadın KADES sayesinde şiddetten korundu
        Nevşehir'de bu yıl Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) telefonuna yükleyen 3 bin 153 kadından 171'i bu sayede şiddetten korundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla bilgilendirme faaliyeti düzenledi.

        Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği'nde şiddet mağduru kadınlarla bir araya gelen ekipler, KADES hakkında bilgi verdi.

        Amirlikte görevli polis memuru Kübra Nur Atilla, gazetecilere, KADES'in Türkçe'nin yanı sıra 10 farklı lisanda daha hizmet sunduğunu söyledi.

        Bu uygulama sayesinde birçok kadının şiddetten korunduğuna dikkati çeken Atilla, şöyle konuştu:

        "Telefona yükledikten sonra şiddet tehlikesinde tek bir tuşa basılmasıyla uygulama konumunuza en yakın emniyet birimine iletecek ve polis ekipleri derhal olay yerine gelecektir. KADES sayesinde şiddete uğrayan kadınlar kolayca polise ulaşabilmektedir. Nevşehir'de 2025 yılında 3 bin 153 kişi tarafından telefona KADES indirilmiş, 171 asıllı, 192'si asılsız ihbar olarak kayıtlarımıza geçmiştir. Mağdurun KADES'e bastıktan sonra polisin konuma intikal süresi 4 ila 6 dakika arasındadır."

        Dernek Başkanı Hayriye Demirbilek de kadına yönelik şiddetin, fiziksel, cinsel veya psikolojik çeşitlilikleri bulunduğunu, en üzücü olanının ise yaşam hakkına yapılan saldırı olduğunu belirtti.

        - Uygulama şiddet mağduru kadınları koruyor

        KADES sayesinde şiddetten korunan mağdur kadınlardan M.B. ise uygulamanın şiddet mağdurları için kurtarıcı olduğunu anlattı.

        Yaklaşık 2 yıldır evli olduğunu ifade eden M.B, "Bu süreçte birçok şiddet gördüm. En son şiddet gördüğümde dayanamadığım için KADES'e bastım, polis kısa sürede evimize geldi. Birçok kez darbedildim. Bu durumla mücadele edemeyeceğimi düşünerek KADES'e bastım, yasal işlemler başlatıldı. Şu anda uzaklaştırma kararıyla güvendeyim." diye konuştu.

        S.E. ise eşinden fiziksel şiddet gördüğü sırada daha önce telefonuna yüklediği KADES'le yardım istediğini söyleyerek, kendisine destek sunan emniyet güçlerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

