        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de 5 kişi doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Nevşehir'de doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen aynı evde yaşayan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 13:37 Güncelleme: 08.12.2025 - 13:37
        Nevşehir'de 5 kişi doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Nevşehir'de doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen aynı evde yaşayan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yeni Mahalle Okul Sokak'taki bir apartman dairesinde birlikte yaşayan kişiler, baş dönmesi ve bulantı şikayeti üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

        İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Evde yaşayan 5 kişi, sağlık ekiplerince doğal gazdan zehirlenme şüphesiyle Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınanlardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Binada, doğal gaz firması ekiplerince inceleme yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

