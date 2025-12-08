Nevşehir'de 5 kişi doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Yeni Mahalle Okul Sokak'taki bir apartman dairesinde birlikte yaşayan kişiler, baş dönmesi ve bulantı şikayeti üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.