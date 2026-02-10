Nevşehir'de "At Yılı Kapadokya Etkinlikleri" kapsamında istişare toplantısı düzenlendi

Kapadokya'da hafta sonundan itibaren düzenlenecek "At Yılı Kapadokya Etkinlikleri" kapsamında turizmcilerle istişare toplantısı yapıldı.



Kapadokya Alan Başkanlığı Toplantı Salonu'nda Alan Başkanı Cem Aslanbay tarafından gerçekleştirilen toplantıda, Çin takvimine göre şubat ayı itibarıyla kutlanmaya başlanılan "At Yılı" kapsamında gerçekleştilecek etkinlikler görüşüldü.





Turizm sektöründeki çeşitli işlemelerin sahipleri ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Aslanbay, bölgenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılmasına katkı sağlayacak etkinlikler kapsamında gastronominin de önemli yer tutacağını belirtti.



Hazırlıkların farklı noktalarda hızla sürdüğünü anlatan Aslanbay, bu kapsamdaki etkinliklerin 14-20 Şubat tarihleri arasında düzenleneceğini kaydetti.



Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

