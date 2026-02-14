Nevşehir'de iş yerinde çıkan yangı hasara neden oldu

Nevşehir'de oto döşeme atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı. Sümer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 13. Blok'taki oto döşeme atölyesinde elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

