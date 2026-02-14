Canlı
        Nevşehir'de iş yerinde çıkan yangı hasara neden oldu

        Nevşehir'de iş yerinde çıkan yangı hasara neden oldu

        Nevşehir'de oto döşeme atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Giriş: 14.02.2026 - 21:24 Güncelleme: 14.02.2026 - 21:24
        Nevşehir'de oto döşeme atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Sümer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 13. Blok'taki oto döşeme atölyesinde elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

