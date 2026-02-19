Canlı
        Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de vatandaşlar sahura mehter takımının marşlarıyla kalktı

        Nevşehir'de vatandaşlar, sahura belediye mehter takımının marşlarıyla kalktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 04:37 Güncelleme: 19.02.2026 - 04:37
        Nevşehir'de vatandaşlar sahura mehter takımının marşlarıyla kalktı
        Nevşehir'de vatandaşlar, sahura belediye mehter takımının marşlarıyla kalktı.

        Nevşehir Belediyesi Mehter Takımı, Mehmet Akif Ersoy ile Bekdik mahallelerinde sahur vakti marşlarla vatandaşları sahura kaldırdı.

        Sokaklarda gezen mehter takımını vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarından izledi.

        Mehter takımına eşlik eden Belediye Başkanı Rasim Arı karşılaştığı vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

        Arı, gazetecilere, ramazan ayına kavuşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bütün zaman dilimleri Nevşehir'de bir başka güzel ama ramazan daha güzel. Düne dair güzelliklerimizi günümüze yansıtmak istiyoruz. Bugün ilk sahurda başlayarak her hafta sonu bu şehrin insanlarını mehterle sahura kaldırıp nostaljiyi yaşamalarını ve manevi havaya renk katmayı arzu ediyoruz." dedi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

