GÜNCELLEME - Nevşehir'de eşini bıçakla yaralayıp kaçan şüpheli trafik kazasında öldü

Nevşehir'de boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayıp kaçan şüpheli koca, Niğde'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.



İddiaya göre, Seyhan E, boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma E'nin Güzelyurt Mahallesi'ndeki evine gitti.



Çift arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Seyhan E, eşi Fatma E'yi bıçakla yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan kadın, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olay yerinden kaçan Seyhan E'nin ise yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.



Niğde'de polisin "dur" ihtarına uymayan Seyhan E'nin kullandığı araç, Niğde-Kemerhisar kara yolu Sazlıca beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.



Kazada yaralanan Seyhan E, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

