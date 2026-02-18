Canlı
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Nevşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca ve bebekleri öldü

        Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift ile 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti.

        Giriş: 18.02.2026 - 13:54 Güncelleme: 18.02.2026 - 13:54
        İlçeye bağlı Karacaören köyünde yaşayan Sefer (27), eşi Azime (27) ve 8 aylık bebekleri Mustafa Efe Doğantekin'den haber alamayan yakınları eve gitti.

        Kapının kilitli olması nedeniyle camı kırarak pencereden eve giren yakınları genç çift ve bebeğin hareketsiz yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekiplerince anne, baba ve bebeğin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

        Olay yerinde fenalaşan ailenin yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti.

        Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından anne ve bebeğin cenazeleri aynı tabuta konularak otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Baba Sefer Doğantekin'in kamyon şoförü olduğu ve gece eve döndüğü, sabaha karşı imam olan ağabeyini telefonla arayarak "Yeğenin sürekli ağlıyor, uyumuyor. Onu okur musun?" dediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

