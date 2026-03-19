        Nevşehir'de şeker ve kolonya ikram edilen sürücülere trafik kuralları hatırlatıldı

        Ramazan Bayramı tatilini Kapadokya'da geçirmek için araçlarıyla seyahat eden vatandaşlara şeker ve kolonya ikram eden jandarma, trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

        Giriş: 19.03.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Göreme-Çavuşin yolunda uygulama yapan jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla sürücü ve yolculara şeker ile kolonya ikram etti.

        Sürücülere trafik kurallarını hatırlatan ekipler, vatandaşların bayramını kutladı.

        Vatandaşlardan Özkan Yüksel, ailesiyle bayram tatili için Samsun'dan geldiklerini belirterek, "Kapadokya'ya ilk defa geliyoruz ama iyi ki de gelmişiz, her şey çok güzel. Nazik bir karşılama oldu." dedi.

        Ömer Balkan da jandarma tarafından ikramla karşılanmanın memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, "Davranışları, hitapları dört dörtlük. Jandarmayı seviyoruz." diye konuştu.

        Uygulama noktasında durdurulan bir tur otobüsündeki İtalyan turistin, "İtalya'da ceza kesilmek için durdurulur, burada çikolata ikramı için durduruluyor." sözleri gülümsetti.

        Nevşehir Valisi Ali Fidan, valilikte gazetecilere, bayram tatilinin huzur içinde geçirilebilmesi için bölge genelinde gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

        Bayram süresince 202 ekip ve 2 bin 574 personelin görev yapacağını kaydeden Fidan, "Sağlık, güvenlik, ulaşım ve haberleşme alanlarında bayramda vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli planlamalar yapılmıştır. Nevşehir, turizmin yoğun olduğu bir ilimizdir. Özellikle yurt içinden birçok vatandaşımız bölgemizde olacaktır. Rezervasyonlara göre ilimizdeki konaklama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 80'i aşacağını öngörmekteyiz. Vatandaşlarımızın bayramı güven içinde geçirmeleri için en ince ayrıntısına kadar planladık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Eşekli soygunda yeni gelişme
        Ramazan Günlüğü
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye'de de artıyor!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        4 yıl süren hıçkırık! Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyordu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80'inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması Nevşehir'de protesto edildi
        Kapadokya bayram tatilinde yerli turistleri ağırlamaya hazırlanıyor
        Nevşehir Valisi Fidan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Za...
        Nevşehir'de silahlı kavga: 4 yaralı
        Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Nevşehir'de zincirleme kaza: 2 yaralı Kazaya neden olan sürücü, "Vurmaya me...
