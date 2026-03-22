Nevşehir'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Kırşehir kara yolunda seyreden M.T'nin kullandığı 40 ACD 768 plakalı otomobil, Kızılağıl Kavşağı'nda, H.T. idaresindeki 50 KC 539 plakalı traktörle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

