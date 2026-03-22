        Bayram tatili Kapadokya'daki turizm merkezlerini hareketlendirdi

        Ramazan Bayramı tatilini Kapadokya'da değerlendiren yerli turistler turizm merkezlerine hareket kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 13:01 Güncelleme:
        19 Mart'ta başlayan bayram tatilini UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bölgede geçirmek isteyen yerli konuklar, konaklama tesislerinde yüzde 80'e yakın doluluk sağladı.

        Nevşehir'in Avanos, Derinkuyu ve Ürgüp ilçeleri ile Göreme, Ortahisar, Uçhisar, Kaymaklı beldeleri ile Çavuşin ve İbrahimpaşa köylerinde araç ve insan yoğunluğu oluştu.

        Tatilciler, açık hava müzeleri, ören yerleri, yer altı şehirleri ve seyir alanlarında bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetme imkanı buldu.

        Vadilerde yürüyüş yapan tatilciler, at ve arazi araçlarıyla düzenlenen tur aktivitelerine katıldı.

        Avanos ilçesinde ise Kızılırmak üzerinde bulunan ve "Sallanan Köprü" olarak bilinen tarihi asma köprüde de yoğunluk görüldü.

        Tatilcilerden Neşe Çelik, AA muhabirine, arkadaşlarıyla geldiği bölgede keyifli vakit geçirdiğini belirterek, "Bayram tatili için geldik. Daha önce de gelmiştim ama o zaman balonları da izlemiştik. Burada her şey çok güzel." dedi.

        Dilek Karakoca ise bölgenin doğal güzelliklere sahip vadilerini katıldığı tur etkinliğiyle keşfe çıktığını kaydederek, "Kapadokya'ya ilk defa geliyorum, çok güzel görünüyor. Sallanan köprüye gittik, peribacalarını gördük. Şimdi ise ATV arazi aracıyla tura katılıyoruz. Çok heyecanlıyım." diye konuştu.

        Dilan Çalışkan da ilk defa geldiği Kapadokya'da müze ve ören yerlerini gezdiğini söyledi.

        Turistlere yönelik at ve arazi araçlarıyla tur düzenleyen bir acentenin sahibi Adem Demir ise yerli turistlerin bayram tatilinde gösterdiği ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

        Aktivite taleplerini karşılamak için çaba harcadıklarını belirten Demir, "Kapadokya'ya gelen misafirlerimize at ve ATV araçlarıyla tur yapıyoruz. Bayram Kapadokya'ya hareket kattı. Yağmur etkisi fazlaydı ama son iki gündür hava iyi ve bölge daha da kalabalıklaştı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Giresun'da korkunç kaza! 3 can kaybı var!
        Giresun'da korkunç kaza! 3 can kaybı var!
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"

        Benzer Haberler

        Kapadokya'da sıcak hava balonları bayram tatilinde uçamadı
        Kapadokya'da sıcak hava balonları bayram tatilinde uçamadı
        Nevşehir'de çalıştığı okula giden temizlik görevlisi ölü bulundu
        Nevşehir'de çalıştığı okula giden temizlik görevlisi ölü bulundu
        Nevşehir'de eşini öldürüp, intihar girişiminde bulundu
        Nevşehir'de eşini öldürüp, intihar girişiminde bulundu
        Nevşehir'de çalıştığı okulun kazan dairesinde ölü olarak bulundu
        Nevşehir'de çalıştığı okulun kazan dairesinde ölü olarak bulundu
        Nevşehir'de aile faciası: Eşini öldürdü, kendisi ağır yaralı
        Nevşehir'de aile faciası: Eşini öldürdü, kendisi ağır yaralı
        Nevşehir'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Nevşehir'de bir kişi evinde ölü bulundu