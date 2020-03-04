Nevşehir’de traktör çöken yola düştü

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Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde traktörün geçişi esnasında yol çökerken traktör çöken yola düştü.

Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyünden ilçe merkezine gübre almak üzere gelen Mustafa Özhan yönetimindeki 50 LA 665 plakalı traktör, belediye caddesinde geçişi esnasında yol aniden çöktü. Yolun çökmesi sonrasında çöken yola düşen traktör sürücüsü yara almadan kurtulurken meraklı vatandaşlar ise olayı cep telefonu kameralarına kaydetti. Acıgöl İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yol trafiğe kapatılırken çöken yola düşen traktör belediye ekipleri tarafından vinç yardımıyla çıkartıldı.

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