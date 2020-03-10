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UCLG-MEWA heyetinden Vali Aktaş ve Rektör Bağlı’ya ziyaret

İHA

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLGMEWA) Başkanı Mohamed Saadie, Genel Sekreter Mehmet Duman ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı ziyaret etti.

UCLG-MEWA heyetinden Vali Aktaş ve Rektör Bağlı’ya ziyaret

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLGMEWA) Başkanı Mohamed Saadie, Genel Sekreter Mehmet Duman ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti.
1012 Mart 2020 tarihlerinde Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan UCLGMEWA Yönetim Kurulu Toplantısı ile Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi yan etkinliği için Nevşehir’e gelen UCLGMEWA Başkanı Mohamed Saadie ve Genel Sekreter Mehmet Duman, beraberlerinde Belediye Başkanı Rasim Arı ile birlikte ilk olarak Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Nevşehir’de gerçekleştirilecek olan toplantı hakkında Vali Aktaş’a bilgiler veren UCLGMEWA heyeti daha sonra NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti.
Kendilerine Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer’in eşlik ettiği UCLGMEWA Başkanı Mohamed Saadie ve Genel Sekreter Mehmet Duman’ı makamında ağırlayan Rektör Bağlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Üniversite hakkında bilgi veren ve üniversiteşehir işbirliği kapsamında yürütülen çalışmalara değinen Rektör Bağlı, bu kapsamda Nevşehir Belediyesi ile şehrin ve bölgenin kalkınmasına yönelik işbirliği içerisinde olduklarını belirtti.
UCLGMEWA Başkanı Mohamed Saadie ise, ülkelerin ve şehirlerin her alanda belirlenen hedeflere ulaşmasında üniversiteler ile yürütülen ikili işbirliklerin önemli olduğunu ifade etti. Saadie ayrıca Türkiye’ye karşı büyük bir dostluk ve sempati beslediklerini söyledi.
UCLGMEWA Başkanı Mohamed Saadie ve Genel Sekreter Mehmet Duman ile bir süre görüşen Rektör Bağlı, ziyaret sonunda günün anısına kendilerine plaket takdiminde bulundu.

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