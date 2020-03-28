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Rektör Karasar: “Uzaktan eğitimde örgün eğitime göre derse katılım yüksek” Kapadokya Üniversitesi öğrencilerin evlerini sınıfa çevirdi

İHA

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyada salgın haline dönüşen korona virüse karşı Kapadokya Üniversitesi tarafından öğrencilerin evleri sınıfa dönüştürüldü.

Rektör Karasar: “Uzaktan eğitimde örgün eğitime göre derse katılım yüksek” Kapadokya Üniversitesi öğrencilerin evlerini sınıfa çevirdi

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyada salgın haline dönüşen korona virüse karşı Kapadokya Üniversitesi tarafından öğrencilerin evleri sınıfa dönüştürüldü.
Türkiye’de korona virüsüne karşı alınan tedbirlerin ardından üniversitelerin uzaktan eğitim ile bahar dönemini tamamlanacağı açıklamasıyla birlikte Kapadokya Üniversitesi yaklaşık 4 bin öğrencisine uzaktan eğitim vermeye başladı.
23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitim derslerine başladıklarını ifade eden Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, "Şunu söylemem yeterli olur ki normal örgün eğitimde derslere katılım ile uzaktan eğitim arasında bir karşılaştırma yaptığımızda bir haftalık tecrübemiz şunu gösteriyor ki uzaktan eğitimde derse katılım örgün eğitimden daha fazla" dedi.
Karasar, “Uzaktan eğitim Kapadokya Üniversitesinin 2014 yılından beri düzenli olarak sürdürdüğü bir eğitim sisteminin ismi. Bütün dünyadan yaygın olarak kullanılan bir sistem. Türkiye’de uzaktan eğitim konusundan dünyadan öncü ülkelerden bir tanesidir. YÖK öncülüğünde uzaktan eğitim sistemini düzenleyen ciddi bir mevzuatımız var. Türkiye, şeffaf, hesap verilebilir ve gerçekten denetlenebilir bir sisteme sahip. Yani örgün eğitim devam ederken zaten uzaktan eğitim programlarımız vardı. 2014 yılından beri Kapadokya Üniversitesinin çocuk gelişimi, turist rehberliği gibi ön lisans programları uzaktan eğitim yoluyla verilmekteydi. Tabi şimdi çok olağan üstü bir zaman yaşıyoruz, olağan üstü bir zamandan geçiyoruz. Bu dönem boyunca geçici bir süre olarak örgün eğitim programlarımız da uzaktan eğitim ve dijital platformlara taşıyoruz. Kapadokya Üniversitesi olarak bizde 6 aydır yerli bir yazılım kullanıyoruz. Bu yerli yazılımımız pek çok araç ve modüllere sahip. Öğrencilerimizden pek çoğundan gelen sorular özellikle sınavlar nasıl yapılacağı, uygulama eğitimlerinin nasıl takvimleneceği gibi sorulardan oluşuyor. Ancak şunu söylemem yeterli olur ki normal örgün eğitimde derslere katılım ile uzaktan eğitim arasında bir karşılaştırma yaptığımızda bir haftalık tecrübemiz şunu gösteriyor ki uzaktan eğitimde derse katılım örgün eğitimden daha fazla. Çünkü pek çok fiziki imkansızlığın önüne geçmiş oluyoruz. Tabii burada Türk Telekom ve servis sağlayıcılarının Türkiye’nin dört bir yanına sunmuş oldukları özellikle fiber internet katkısının olduğunu unutmamak lazım” diye konuştu.

"800’ün üzerinde dersimiz dijital platforma aktarıldı”
Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, 800’ün üzerinde teorik derslerinin dijital platforma aktarıldığını ifade ederken günde 3 bin öğrencimiz derslere katılım yapıyor dedi.
Karasar, "Kapadokya Üniversitesi olarak yaklaşık 800’ün üzerinde teorik dersimizin hepsini 23 Mart 2020 sabahından itibaren dijital platformumuza, online eğitimimize aktardık. 4 bine yakın öğrencimizi burada açtığımız derslerimize tanımladık. Günlük ortalama 3 bin tekil kullanıcı neredeyse o gün için derslere kayıtlı olan öğrencilerin yüzde 97’sini temsil ediyor. Bu şekilde uzaktan eğitimimize devam etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

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