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Başkan Arı, Ağrı Belediye Başkanı Sayan’ın meydan okumasına karşılık verdi AK Parti Nevşehir’de Kızılay’ın kan bağış kampanyasına destek verdi Belediye Başkanı Arı, Niğde, Aksaray ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlarına çağrıda bulundu

İHA

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı beraberinde AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile birlikte korona virüs salgını nedeniyle kan stokları kritik seviyenin altına düşen Kızılay için kan bağışı kampanyası başlattı.

Başkan Arı, Ağrı Belediye Başkanı Sayan’ın meydan okumasına karşılık verdi AK Parti Nevşehir’de Kızılay’ın kan bağış kampanyasına destek verdi Belediye Başkanı Arı, Niğde, Aksaray ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlarına çağrıda bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı beraberinde AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile birlikte korona virüs salgını nedeniyle kan stokları kritik seviyenin altına düşen Kızılay için kan bağışı kampanyası başlattı.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Belediyesi çalışanları ve vatandaşlarla birlikte Borsa Kavşağındaki Kızılay Kan Alma Birimi’ne geldi. Burada AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar işlemlerini tamamlamasının ardından kan bağışında bulundu.
Kan bağış kampanyası ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, “ Her zaman olduğu gibi güzel bir programda bir aradayız. Kızılay’ımıza bugün gerek Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim Arı gerek Nevşehir Belediyesi çalışanları ile birlikte kan vermek için bir araya geldik. Korona virüs sürecinde Kızılay’da kan stoklarımız oldukça düşmüş durumdadır. Bu noktada toplumumuzu bilinçlendirmek ve bu taleplere karşılık verebilmek amacıyla olabildiğince seferber olunması gerekiyor. Bu noktada AK Parti teşkilatları olarak hem Kızılay’ımızın hem de devletimizin yanında olduğumuzu göstermek adına bu toplumsal birlikteliği biçimlendirme çalışıyoruz” dedi.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı burada yaptığı açıklamada kendisine meydan okuyan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a bir meydan varsa meydanın adı Nevşehir’dir derken Belediye Başkanı Arı’da Niğde, Aksaray ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlarını kan bağışı yapmaya davet etti. Belediye Başkanı Arı, “ Bizde Ağrı Belediye Başkanımızın meydan okumasına karşılık diyoruz ki. Eğer bir meydan varsa o meydanın sahibi Nevşehir’dir. Meydan Nevşehir’dedir diyoruz. Onun karşılığında sadece Ağrı Belediye Başkanımız kendi ekibiyle kan vermeye geldi. Biz teşkilatımızla, milletvekillerimizle, belediye meclis üyelerimizle ve bütün belediye personellerimiz, hemşerilerimizle birlikte geldik. Bizde buradan hem Niğde Belediye Başkanımız Emrah başkana hem Aksaray Belediye Başkanı Enver başkana diyorum ki sizde destek olun. Size de biz meydan okuyoruz. Beraberinde de Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim abi sizi de bekliyoruz. İnşallah yarından itibaren sizin de verdiğiniz kanları ve kan vererek hayat kurtarmaya olduğunuz desteği görmek istiyoruz. Ve herkesi tüm Türkiye’deki kardeşlerimizi kan vermeye ve hayat kurtarmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.
AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’de açıklamasında tüm vatandaşlarımızı dünyanın iyilik harekatı olan Kızılay’a kan bağışında bulunmaya davet ediyorum dedi. Açıkgöz, “Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu kan bağış kampanyasına bizde AK Parti Nevşehir teşkilatı olarak destek verdik. İl Başkanımız, Belediye Başkanımız ve milletvekillerimiz ile birlikte tüm teşkilatımız dünyanın iyilik harekatı olan Kızılay’ımızın yanında olduk. Biliyorsunuz son zamanlarda kan stoklarımızın azalmasıyla beraber Cumhurbaşkanımızın çağrısı, Kızılay’ın çağrısı ile beraber vatandaşlarımızı 21.00 ila 00.00 saatleri arasında kan bağışlamaya bekliyoruz. Çünkü gerçekten kanın ne kadar hayat kurtardığına hep şahit olduk. Bugün bize de lazım olabilecek kanı stoklarda bulundurmamız gerekiyor. O yüzden bizde şehrimiz olarak Nevşehir olarak tüm Türkiye’ye çağrı yapıyoruz. Kan bağışına tüm vatandaşlarımızın destek vermesini istiyoruz. Özellikle bu Kovid19 salgını solunum yolu ve temas ile bulaşan bir hastalık. Kan yoluyla bulaşmıyor. O yüzden tüm vatandaşlarımızın tereddüt etmeden kan vermeye davet ediyoruz. Çünkü kan vermek gençleştirir. Kan vermek bağışıklığı güçlendirir. Dolayısıyla hem direncimizi hem bağışıklığımızı artırır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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