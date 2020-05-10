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Karantina süresi tamamlanan 123 kişi, fidan dikerek ayrıldı

DHA

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR(DHA)KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında Cibuti ve Somali'den Nevşehir'e getirilen 123 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin ardından memleketlerine uğurlandı. Vatandaşlar karantinadan ayrılırken, yurt bahçesine fidan dikti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Cibuti ve Somali´de yaşayan 123 Türk vatandaşı, 26 Nisan'da Türkiye'ye getirilerek, Nevşehir de Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 14 günlük karantinanın ardından 123 kişi, testlerinin negatif çıkmasının ardından bugün...

Karantina süresi tamamlanan 123 kişi, fidan dikerek ayrıldı

<br>Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR(DHA)KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında Cibuti ve Somali'den Nevşehir'e getirilen 123 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin ardından memleketlerine uğurlandı. Vatandaşlar karantinadan ayrılırken, yurt bahçesine fidan dikti.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Cibuti ve Somali´de yaşayan 123 Türk vatandaşı, 26 Nisan'da Türkiye'ye getirilerek, Nevşehir de Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 14 günlük karantinanın ardından 123 kişi, testlerinin negatif çıkmasının ardından bugün evlerine uğurlandı. Cibuti´den gelen Mevlüt Çelik, yetkililere teşekkür ederek, "Devletimiz, sağ olsun uçak ayarladı ve bizi burada 14 gün misafir etti. Devletimiz, milletimiz var olsun. Gayet güzel bir şekilde ağırlandık. Gurur duyuyorum" dedi.<br>Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, yurttan ayrılan 123 kişi ile birlikte fidan dikti. DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER<br>2020-05-10 12:30:47<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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